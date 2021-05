La definizione e la soluzione di: Custodia per reliquie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Teca

Curiosità/Significato su: Custodia per reliquie reliquie cristiane la croce restava sempre integra . Le reliquie con frammenti della Croce sono chiamate Lignum Crucis. reliquie del legno della Santa Croce sono conservate 44 ' (5 810 parole) - 22:21, 10 mag 2021

