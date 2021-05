La definizione e la soluzione di: Chiosco per la vendita di giornali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Edicola

Curiosità/Significato su: Chiosco per la vendita di giornali Edicola (commercio) (categoria Chioschi) collocato su strade o piazze, o luoghi pubblici, destinato alla vendita di giornali, periodici e altre pubblicazioni, CD, DVD. Il nome deriva dalla forma 1 ' (110 parole) - 20:43, 30 nov 2020

Altre definizioni con chiosco; vendita; giornali; Un chiosco da giardino; Vendita all'incanto; Una rivendita di bibite fresche; Messi in vendita nelle librerie; Vendita al miglior offerente; Il giornalista Zazzaroni; Una carrellata su articoli giornalistici; Riccardo giornalista TV; Gad, noto giornalista; Ultime Definizioni