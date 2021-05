La definizione e la soluzione di: Il cantone di Tell. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Uri

Curiosità/Significato su: Il cantone di Tell Guglielmo Tell oggetto di disputa. Guglielmo Tell è l'eroe nazionale della Svizzera. Secondo la leggenda, Guglielmo Tell nacque e visse a Bürglen nel Canton Uri, a ridosso 10 ' (1 350 parole) - 08:49, 27 mag 2021

