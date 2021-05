La definizione e la soluzione di: Se è vuoto non sta in piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Sacco

Curiosità/Significato su: Se e vuoto non sta in piedi Unità equivalente a venti piedi equivalente a quaranta piedi"). Anche se l'altezza dei container può variare, questa non influenza la misura del TEU. Questa misura è usata per determinare 3 ' (277 parole) - 20:03, 1 mag 2021

