Soluzione 5 lettere : Stilo

Curiosità/Significato su: Si usava per scrivere Scrittore artificiali, parallela con la storia della scrittura, si svolge una storia degli "strumenti" usati per scrivere, e dei "supporti" che permettono una loro conservazione 17 ' (2 310 parole) - 09:13, 5 apr 2021

