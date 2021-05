La definizione e la soluzione di: Si usa in reattori nucleari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Uranio

Curiosità/Significato su: Si usa in reattori nucleari Reattore nucleare a fissione produzione elettrica, e reattori di potenza, utilizzati dalle centrali nucleari, in cui l'energia termica prodotta dal reattore viene usata ad esempio 37 ' (3 799 parole) - 20:38, 24 ago 2020

