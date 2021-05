La definizione e la soluzione di: Uno specialista in furti letterari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Plagiario

Curiosità/Significato su: Uno specialista in furti letterari Arte nella Germania nazista (categoria Arte in Germania) giungere a Vienna, dove si è tinto i capelli e la barba ed è diventato uno specialista in ruoli 'ariani', che sono stati molto elogiati dai nazisti. Era ebreo 70 ' (9 049 parole) - 10:59, 18 apr 2021

