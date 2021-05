La definizione e la soluzione di: Un tributo che viene pagato in esattoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Tassa

Curiosità/Significato su: Un tributo che viene pagato in esattoria Pagamento della tassa del tempio tributo a Cesare a cui accenna il Vangelo secondo Luca. La tassa di cui si parla serviva per il mantenimento del Tempio di Gerusalemme ed era pagata da 3 ' (387 parole) - 13:09, 29 gen 2020

