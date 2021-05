La definizione e la soluzione di: Un solido come la piramide e il cubo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Poliedro

Curiosità/Significato su: Un solido come la piramide e il cubo piramide (geometria) al cubo), delimitate dalle diagonali di faccia e dalla diagonale principale del cubo. L'altezza di ciascuna piramide coincide con un lato del cubo. Si 6 ' (768 parole) - 12:08, 26 dic 2020

Altre definizioni con solido; come; piramide; cubo; Fatti come un solido geometrico a punta; Un solido a volte tronco; Fatto come un solido a punta; Il solido fiscale in economia; Torvo come certi sguardi; Un assassino come Edipo; Ricevuto come ospite; Astute come volpi; Fece costruire una famosa piramide; Cesta a piramide; Cesta a forma di piramide; Colonna a piramide; Cubo numerato; Due al cubo; Sono dispari nel cubo; Tante facce ha il cubo; Ultime Definizioni