Soluzione 8 lettere : Compasso

Curiosità/Significato su: Scrive soltanto... in tondo Ibidem parametro tra pp e p specificato (aiuto) ^ Ibid. (in tondo o in corsivo, con o senza il punto) risulta usatissimo in inglese, dove invece there, equivalente al 4 ' (545 parole) - 17:23, 22 lug 2019

