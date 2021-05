La definizione e la soluzione di: Rimangono inviolate in assenza di gol. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Reti

Curiosità/Significato su: Rimangono inviolate in assenza di gol Football Club Crotone (sezione Centro di allenamento) secondo posto in classifica e tornando nel massimo campionato nazionale dopo due anni d'assenza. L'attaccante rossoblù Simy, autore di 20 gol, si laurea 124 ' (9 804 parole) - 00:29, 27 mag 2021

