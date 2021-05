La definizione e la soluzione di: Ha in repertorio Nostalgia canaglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 6 lettere : Al Bano

Curiosità/Significato su: Ha in repertorio Nostalgia canaglia Al Bano (categoria Cantanti in attività) periodo di grandi successi: "Libertà" (1987), "Nostalgia canaglia" e "Cara terra mia" raggiungono i primi posti in classifica. Nel 1991 si presentano per l'ultima 45 ' (5 131 parole) - 21:49, 15 mag 2021

