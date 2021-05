La definizione e la soluzione di: In quella cinese... la carta batte il sasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Morra

Curiosità/Significato su: In quella cinese... la carta batte il sasso Morra cinese La morra cinese, comunemente conosciuta come carta-Forbice-sasso, è un gioco di mano popolare, spesso giocato dai bambini. Il gesto di partenza del gioco 8 ' (1 067 parole) - 19:42, 9 apr 2021

