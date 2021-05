La definizione e la soluzione di: Prefisso per udito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Oto

Curiosità/Significato su: Prefisso per udito Categorie degli sport per disabili sportiva nell'atletica leggera paralimpica si identifica con un Prefisso e con un numero. I prefissi utilizzati sono: F = prove effettuate su campo (field, campo); 16 ' (1 933 parole) - 15:30, 24 dic 2020

