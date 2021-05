La definizione e la soluzione di: Polvere usata in profumeria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Ireos

Curiosità/Significato su: Polvere usata in profumeria Spezie (sezione Spezie in Polvere) esempio per la preservazione del cibo, in rituali religiosi, cosmesi o profumeria. Ad esempio, la curcuma è usata anche nell'ayurveda; la liquirizia ha 10 ' (1 049 parole) - 11:30, 20 mag 2021

Altre definizioni con polvere; usata; profumeria; Polvere per la pelle; La pianta che dà una polvere insetticida; Polvere colorante rossa; Il suo rizoma fornisce una polvere profumata; Antica macchina da guerra usata negli assedi; Lo squalo la cui pelle è usata per levigare; Una gru... usata in Tv; Arma usata dagli aborigeni australiani; Ultime Definizioni