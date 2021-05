La definizione e la soluzione di: L'infedele per gli Ottomani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Giaurro

Curiosità/Significato su: L infedele per gli Ottomani Impero ottomano impero transcontinentale. Nel 1453 gli Ottomani misero fine all'impero bizantino grazie alla conquista di Costantinopoli per opera di Maometto II il Conquistatore 169 ' (20 193 parole) - 23:34, 25 mag 2021

