Soluzione 4 lettere : Kiwi

Curiosità/Significato su: Frutto ricco di vitamina C Kiwi (Frutto) frutti di fianco a delle mele, o a delle banane, o a delle pere. Il kiwi è un Frutto ricco di vitamina C (85 mg/100 g), potassio, magnesio, vitamina E 5 ' (565 parole) - 16:44, 1 feb 2021

Altre definizioni con frutto; ricco; vitamina; Frutto esotico dal caratteristico ciuffo; Frutto buono con il prosciutto; Il frutto dei pini; Un frutto come l'ananas; Può diventar ricco di colpo; Comune presso Roma ricco di antiche ville; Ne è ricco il vino dal sapore astringente; Ricco museo di New York. Moma; Forniscono provitamina A e rafforzano la vista; Sono ricchi di vitamina C;