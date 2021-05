La definizione e la soluzione di: Fogli di legno per rivestimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Piallacci

Curiosità/Significato su: Fogli di legno per rivestimenti Impiallacciatura (categoria Lavorazione del legno) aspetto di grande bellezza. All'inizio del XIX secolo, con l'introduzione delle macchine, si inizia a sezionare il tronco in Fogli dello spessore di pochi 3 ' (469 parole) - 16:01, 14 apr 2021

Altre definizioni con fogli; legno; rivestimenti; Il baco ne mangia le foglie; Una tettoia coperta di foglie e grappoli; Il koala mangia le sue foglie; Cavolo con foglie grinzose; Un legno per motoscafi; Un artista del legno; Dànno un legno bianco per la costruzione di mobili pregiati; Un legno duro e pregiato; Collezioni di stoffe per rivestimenti interni; Tessuto per rivestimenti; Ultime Definizioni