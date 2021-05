La definizione e la soluzione di: Filato per pullover. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Lana

Curiosità/Significato su: Filato per pullover Ferri (maglia) gli scialli. Tipici capi che non richiedono cuciture sono ad esempio i pullover originali dell'Isola di Fair e i maglioni da pescatore inglesi (Gansey) 3 ' (405 parole) - 14:38, 4 lug 2019

