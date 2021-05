La definizione e la soluzione di: Si distilla in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Cognac

Curiosità/Significato su: Si distilla in Francia Triple sec ventiquattr'ore. L'infuso così ottenuto si filtra e successivamente si distilla. La distillazione avviene in alambicchi di rame. In base al tipo di arance utilizzate 3 ' (285 parole) - 11:54, 16 dic 2020

Altre definizioni con distilla; francia; Si distilla dalla melassa; Distillatore da laboratorio; Sono famosi quelli composti da Maria di Francia; La donna che personifica la Francia; Vi si specchiano i più bei castelli di Francia; Vinse la Francia nel 1871; Ultime Definizioni