Soluzione 4 lettere : Dadi

Curiosità/Significato su: Cubetti per giocare Cubo 8×8×8 un Cubo di Rubik 8×8×8 , ossia 8 Cubetti in orizzontale, 8 in verticale e 8 di profondità, per un totale di 296 Cubetti. Il creatore di questo rompicapo 2 ' (244 parole) - 19:46, 18 ott 2020

