La definizione e la soluzione di: I cubetti per il drink. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Ice

Curiosità/Significato su: I cubetti per il drink Gin Fizz bicchiere di tipo highball e riempirlo di cubetti di ghiaccio. Prendere uno shaker e riempirlo a sua volta di cubetti di ghiaccio. Aggiungere in un bicchiere 4 ' (533 parole) - 21:32, 20 nov 2020

