La definizione e la soluzione di: Costruì l'Arca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Costrui l Arca

Biblioteca di Assurbanipal mondo. Come successe per Noè, così anche Utnapishtim fu avvertito e costruì un Arca per alloggiare e salvare gli esseri viventi. Dopo il diluvio, egli 9 ' (1 010 parole) - 23:07, 23 dic 2020