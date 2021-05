La definizione e la soluzione di: Consonanti in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LT

Curiosità/Significato su: Consonanti in alto Consonante occlusiva inalterata nel caso di Consonanti alveolari (transizione costante). In fonetica uditiva, si è appurato che il riconoscimento delle Consonanti occlusive dipende 11 ' (1 292 parole) - 09:50, 27 mag 2021

Le consonanti del vizio; Le consonanti nella cena; Frase senza consonanti; Le consonanti del puma; Fattoria altoatesina; Fattorie altoatesine; Salto improvviso; Il salto che non vale;