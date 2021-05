La definizione e la soluzione di: Con i risi in un piatto veneto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Bisi

Curiosità/Significato su: Con i risi in un piatto veneto risi e bisi risi e bisi (in veneto "rixi e bixi") è un piatto veneto, tipico della cucina veneziana, vicentina e veronese, a base di riso e piselli. Si tratta di un 4 ' (461 parole) - 20:56, 4 mar 2021

Altre definizioni con risi; piatto; veneto; La crisi di chi non ce la fa più; Avari di sorrisi; Vi risiedeva il Dalai Lama; Iniziali della Parisi; Tipico piatto arabo a base di semola; E' piatto nei moderni televisori; Piatto di riso, pesce, pollo; Osso lungo e piatto; Tipico vino del Veneto; Quello alla sbirraglia si prepara in Veneto con pezzetti di pollo; La Città termale del Veneto; __ scampài, piatto veneto; Ultime Definizioni