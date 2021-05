La definizione e la soluzione di: Completo in ogni sua parte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Integro

Curiosità/Significato su: Completo in ogni sua parte Rigenerazione (biologia) sezionata in molte parti, ognuna delle quali conserva la proprietà di riformare, dopo un breve lasso di tempo, un nuovo organismo Completo in ogni sua parte. La 4 ' (478 parole) - 16:34, 19 giu 2019

I verbi con il paradigma incompleto; Un completo di asciugamani; Un completo di valigie; Un poker incompleto; Ogni autista obbligato a rispettarlo; E' in antitesi con i sogni; Vi conduce ogni strada; Lo sono due persone unite in ogni circostanza; Partecipare a una competizione; Prende parte al processo; Si accontenta di una parte; La parte d'un indirizzo web con .it, .com