La definizione e la soluzione di: Come dire proibito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Vietato

Curiosità/Significato su: Come dire proibito Haram (sezione Versi che definiscono la fornicazione Come ?aram) Messaggero di Allah ha proibito di mangiare carne di bestie che hanno le zanne. Da Muslim e da Abu Sa?id: Il Profeta disse: "Allah ha proibito le bevande alcoliche 7 ' (891 parole) - 11:42, 10 feb 2021

