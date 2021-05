La definizione e la soluzione di: E' celebre per il suo pepe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : Caienna | Cayenna

Curiosità/Significato su: E celebre per il suo pepe Piper nigrum ( pepe nero) lavorazione diversi, è utilizzato per produrre il pepe bianco, il pepe nero e il pepe verde. La pianta è nativa dell'India del sud ed è coltivata in modo 9 ' (987 parole) - 23:18, 27 mag 2021

