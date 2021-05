La definizione e la soluzione di: Caloria in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Cal

Curiosità/Significato su: Caloria in breve Mulinello di Joule può dedurre che il calore specifico dell'acqua è c= 4186m2/s2°C, e di conseguenza 1 Caloria, definita come la quantità di calore necessaria per innalzare 12 ' (1 654 parole) - 23:49, 25 mar 2021

Altre definizioni con caloria; breve; Una breve obiezione; Può precedere breve; I tifosi blucerchiati... in breve; Atmosfere in breve; Ultime Definizioni