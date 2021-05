La definizione e la soluzione di: I verbi con l'oggetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: I verbi con l oggetto

verbi latini vocale tematica, con l'aggiunta: di una e, ad esempio leg-ere di una i, come cap-io (infinito cap-ere per analogia: sono i cosiddetti verbi in -io di terza); 57 ' (4 922 parole) - 16:04, 4 mag 2021