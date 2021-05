La definizione e la soluzione di: Vegeto come un pesce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Sano

Curiosità/Significato su: Vegeto come un pesce Dragon Ball Super Dei per esprimere un desiderio. Beerus accoglie nella sua squadra Goku, Vegeta, Piccolo, Majin Bu e Monaka, che Beerus presenta come il più forte del Settimo 101 ' (5 566 parole) - 17:52, 8 mag 2021

