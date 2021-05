La definizione e la soluzione di: Ufficio per connazionali all'estero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Consolato

Curiosità/Significato su: Ufficio per connazionali all estero Consolato (diplomazia) ( Ufficio consolare) Il consolato o Ufficio consolare è la residenza e la sede degli uffici dove si svolge l'attività dei consoli, che sono organi dello Stato preposti ad 5 ' (570 parole) - 10:13, 23 apr 2021

