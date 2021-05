La definizione e la soluzione di: Tutu, arcivescovo africano, Nobel per la pace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Desmond

Curiosità/Significato su: Tutu, arcivescovo africano, Nobel per la pace Vincitori del premio Nobel per la pace Premio Nobel per la pace. Segue un elenco dei vincitori del Premio Nobel per la pace. Il Premio viene assegnato annualmente dal Comitato per il Nobel norvegese 36 ' (742 parole) - 17:26, 22 mag 2021

Altre definizioni con tutu; arcivescovo; africano; nobel; pace; Vasto lago africano; Scipione l'Africano vi sconfisse Annibale; Lo è un africano di Mombasa; Il Paese africano con Hutu e Tutsi; Luis, premio Nobel per la chimica nel 1970; La Levi Montalcini premio Nobel; __ Levi Montalcini, premio Nobel; Lo scrittore ungherese Kertész, premio Nobel per la letteratura nel 2002; Capace, valente; Un organo capace di fare calcoli; Un premio per la pace; Gli alberi della pace; Ultime Definizioni