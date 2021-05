La definizione e la soluzione di: Si taglia a fette per friggerla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Patata

Curiosità/Significato su: Si taglia a fette per friggerla soffritta nell'olio. Lengua a la vinagreta, si tratta di un taglio di lingua bovina scorticata, lessata, tagliata a fette e preparata alla vinaigrette

Altre definizioni con taglia; fette; friggerla; Si tagliano potando; Intingolo per tagliatelle; Le tagliatelle in brodo della Cucina giapponese; Un... po' di tagliatelle; Sostanziose fette di pesce; Alte fette di carne; Formaggi a fette sovrapposte; Cambiano fatto in fette; Ultime Definizioni