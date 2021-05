La definizione e la soluzione di: Lo stato in cui è nato Bill Clinton. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Arkansas

Curiosità/Significato su: Lo stato in cui e nato Bill Clinton Bill Clinton William Jefferson Clinton, nato con il nome di William Jefferson Blythe III, detto Bill (Hope, 19 agosto 1946), è un politico statunitense, 42º presidente 159 ' (15 811 parole) - 02:15, 5 mag 2021

