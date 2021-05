La definizione e la soluzione di: Il salto che non vale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Nullo

Curiosità/Significato su: Il salto che non vale salto quantico altro. Il processo è definito "salto" in quanto discontinuo, vale a dire che il sistema non attraversa un continuo di stati intermedi. Il fenomeno non è previsto 1 ' (155 parole) - 16:27, 15 feb 2020

