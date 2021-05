La definizione e la soluzione di: Ricevuto come ospite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Accolto

Curiosità/Significato su: Ricevuto come ospite Cortesie per gli ospiti (programma televisivo) apparecchiare la tavola e di intrattenere gli ospiti e le portate. Alla fine la coppia che ha Ricevuto la più alta somma dei punteggi dei giudici vince 10 ' (699 parole) - 00:03, 12 mag 2021

Altre definizioni con ricevuto; come; ospite; Il Ricevuto! degli astronauti; Astute come volpi; Sono come le ONLUS; Falsi come certi denti; Pungente come il fumo; Ospiterà le prossime Olimpiadi; Ospiterà le pros­sime Olimpiadi; Un ospite dell' acquario; Un ospite del brefotrofio; Ultime Definizioni