La definizione e la soluzione di: Quello di potassio si usava come sedativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Cloruro

Curiosità/Significato su: Quello di potassio si usava come sedativo decide di patteggiare, consentendo al ragazzo di ottenere un risarcimento che userà, da quello che si capisce, per permettere a suo fratello minore di frequentare

Altre definizioni con quello; potassio; usava; come; sedativo; Krypton è quello natale di Superman; Quello dei Cieli è il paradiso; E' lungo quello della scopa; Quello d'Islanda è una varietà pura di calcite; Usava la bacchetta a fin di bene; Lo usavano i duri d'orecchio; Si usava per lastre e tubi; Li usavano gli antichi soldati per difendersi; Un barbaro come Attila; Vegeto come un pesce; Un asse come il cardine; Strappati... come certi si;