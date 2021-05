La definizione e la soluzione di: Un quartiere e un ponte di New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Brooklyn

Curiosità/Significato su: Un quartiere e un ponte di New York ponte di Brooklyn Manhattan e il quartiere di Brooklyn a New York. La costruzione del ponte iniziò nel 1869 durante la presidenza di Ulysses S. Grant, costò 15,5 milioni di dollari 5 ' (602 parole) - 18:13, 31 mar 2021

Altre definizioni con quartiere; ponte; york; Quartiere cittadino; Un noto quartiere di Napoli; Quartiere centrale di Londra; Quartiere romano; Si può tentare quando non c'è il ponte; Lo scavalca il Ponte Vecchio; Città francese con un famoso ponte; Passa sotto le botteghe di Ponte Vecchio; Radio __ Music Hall: teatro di New York; Ricco museo di New York. Moma; Ha sede a New York; Un taxi a New York; Ultime Definizioni