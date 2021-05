La definizione e la soluzione di: Si può tentare quando non c'è il ponte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Guado

Curiosità/Significato su: Si puo tentare quando non c e il ponte Il buono, il brutto, il cattivo era un grande onore, e quindi l'onore di premere il pulsante per far saltare il ponte spettava a lui. Il capitano disse "No, non voglio farlo io", ma 97 ' (10 658 parole) - 15:27, 20 mag 2021

