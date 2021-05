La definizione e la soluzione di: Un punto per orientarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : nord

Curiosità/Significato su: Un punto per orientarsi Declinazione magnetica direzione del nord geografico. Per orientarsi correttamente al nord occorre correggere l'indicazione della bussola di un valore angolare che è dato appunto 3 ' (384 parole) - 23:07, 7 apr 2020

