Soluzione 4 lettere : Acre

Curiosità/Significato su: Pungente come il fumo Acetaldeide temperatura ambiente è un liquido incolore volatile e infiammabile dall'odore Pungente e irritante. Lo IARC classifica la sostanza nel gruppo 1, nel quale vengono 7 ' (602 parole) - 17:53, 18 feb 2021

Arguta e pungente; Un'allusione volutamente pungente; Aspro, pungente; Pungente, sarcastico; I mammiferi come balene e delfini; Quello di potassio si usava come sedativo; Un barbaro come Attila; Vegeto come un pesce; Un festoso corteo di luci e di fumo; Offuscato da fumo o vapore; Emanare un profumo; Traccia di profumo;