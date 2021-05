La definizione e la soluzione di: Prendere Roma per modo di dire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Toma

Curiosità/Significato su: Prendere Roma per modo di dire Prendere Roma per toma significato, fra cui Prendere fischi per fiaschi e Prendere lucciole per lanterne. In Piemonte viene inoltre usato il modo di dire capì ciòca per bròca ("confondere 2 ' (195 parole) - 13:11, 15 ott 2020

Altre definizioni con prendere; roma; modo; dire; Si grida prima di riprendere; Con il suo senno... è facile prendere decisioni; Lo si butta per prendere; Quadernetto per prendere appunti; La Via da Roma al mare; Il Papa è quello di Roma; Soggetto di un romanzo; Sacro Romano Impero; In modo cadenzato; Nel modo più economico; Un modo di bollire l'uovo; Tetro, in modo letterario; Fa fatica a farsi udire; Come dire settimanale; Il... Luna che diresse Prosciutto, prosciutto; Come dire comasco;