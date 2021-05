La definizione e la soluzione di: Un posto di ristoro per alpinisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Rifugio

Curiosità/Significato su: Un posto di ristoro per alpinisti Rifugio Carlo Franchetti mentre in circa 40 minuti di sentiero si può raggiungere il Calderone stesso. Punto di appoggio ideale per escursionisti e alpinisti, gli scalatori possono 6 ' (642 parole) - 23:52, 27 giu 2020

Altre definizioni con posto; ristoro; alpinisti; Composto organico usato come epatoprotettore; E’ l’opposto del 25 orizzontale; Il cambiare posto di lavoro; Qui è Suo opposto; Vi trovano ristoro gli alpinisti; Locale di ristoro dei musei; Impresa alpinistica; Calzature da alpinisti; Il club degli alpinisti CAI; Accolgono gli alpinisti; Ultime Definizioni