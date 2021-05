La definizione e la soluzione di: Pesanti per lo stomaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Indigesti

Curiosità/Significato su: Pesanti per lo stomaco Metallo pesante del tratto respiratorio superiore. Tallio: danni allo stomaco, al sistema nervoso, coma e morte, per chi sopravvive al Tallio rimangono danni al sistema 7 ' (798 parole) - 12:20, 10 nov 2020

Altre definizioni con pesanti; stomaco; Appesantiscono i quotidiani; Pesanti indumenti di lana; Pesanti coperte; Pesanti e opprimenti; Mandato... nello stomaco; Il condotto che convoglia i cibi allo stomaco; Per lo più viene bevuto a stomaco vuoto; Collega faringe e stomaco;