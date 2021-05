La definizione e la soluzione di: Per noi sono Orientali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Asiatici

Curiosità/Significato su: Per noi sono Orientali Chiesa ortodossa ( Chiesa Ortodossa Orientale) inglese e tedesco sono anch'esse chiamate Orientali (usando però Eastern, un vocabolo distinto da Oriental, anche se sinonimo), ma che in lingue che non 88 ' (10 365 parole) - 18:08, 17 mag 2021

Altre definizioni con sono; orientali; Sono divise in pence; Cosi sono i pensieri improntati al pessimismo; Sono un cespite per l'erario; Sono innumerevoli nei polmoni; I Cattolici dei riti orientali; Gli Orientali ne usano le foglie a mo' di prezzemolo; Polpette di legumi mediorientali; Bei cagnolini orientali; Ultime Definizioni