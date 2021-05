La definizione e la soluzione di: Passeggiano in Piazza dei Miracoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Pisani

Curiosità/Significato su: Passeggiano in Piazza dei Miracoli Miracolo della Croce a Rialto il Canal Grande, mentre numerosi stranieri, in vesti orientali, Passeggiano per la zona. Tra i notabili in primo piano si riconoscono quelli vestiti con 6 ' (714 parole) - 19:37, 28 giu 2019

