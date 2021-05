La definizione e la soluzione di: Le parti per i prosciutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Cosce

Curiosità/Significato su: Le parti per i prosciutti Prosciutto fresco, la maggior parte dei prosciutti viene conciata o stagionata. Per questo motivo il termine "prosciutto" è usato anche per identificare il salume ricavato 5 ' (485 parole) - 16:54, 13 apr 2021

