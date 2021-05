La definizione e la soluzione di: Non si può varcarlo a nuoto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Oceano

Curiosità/Significato su: Non si puo varcarlo a nuoto Losanna (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Internazionale di nuoto (FINA), che gestisce il nuoto di superficie, il nuoto di fondo, la pallanuoto, i tuffi in piscina e il nuoto sincronizzato femminile; 16 ' (1 687 parole) - 13:58, 17 apr 2021

