La definizione e la soluzione di: Un legno per motoscafi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Tek

Curiosità/Significato su: Un legno per motoscafi Motoscafo Turismo Silurante seconda guerra mondiale, mutuato appunto da un motoscafo da turismo con scafo in legno, capace di trasportare un equipaggio di 2 uomini e 2 tubi lanciasiluri 3 ' (140 parole) - 16:09, 4 giu 2020

